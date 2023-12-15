أسعار البصل والخضروات اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق

شهدت أسعار البصل اليوم الجمعة 15-12-2023، وعدد كبير من الخضروات في الأسواق المصرية، استقرارًا نسبيًا، حسبما أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

واستقرت أسعار البصل اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بالأسواق المصرية، إذ سجل متوسط سعر البصل الأبيض نحو 26 جنيهًا، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار البصل والخضروات بأنواعها المختلفة اليوم، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

- سجل سعر كيلو البصل الأبيض اليوم، في المتوسط نحو 26 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر كيلو البصل الأحمر اليوم، في الأسواق نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر البطاطس اليوم، في المتوسط نحو 21 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الليمون البلدي في المتوسط اليوم، نحو 17 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو الكوسة اليوم، نحو 15 جنيهًا في المتوسط.

أسعار الطماطم اليوم

- سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في المتوسط، نحو 12 جنيهًا.

- سجل سعر البامية اليوم في المتوسط، نحو 34 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو الملوخية اليوم في المتوسط، نحو 15 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللفت نحو 6 جنيهات في المتوسط.