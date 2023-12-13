«شعبة الخضر والفاكهة» تطالب بالتوسع في منافذ بيع البصل الثابتة والمتحركة

طالب حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، بضرورة التوسع في منافذ بيع البصل الثابتة والمتحركة، بسعر التكلفة الفعلية من 20 إلى 22 جنيها للكيلو، دون هامش ربح، مناشدا المواطنين بشراء الاحتياجات المنزلية؛ لأن البصل المتواجد في الأسواق حاليا غير قابل للتخزين.

وقال «النجيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك تصاعدا في أسعار البصل التي تراوحت ما بين 25 إلى 30 جنيها للكيلو في أسواق الجملة، ومن 40 إلى 45 جنيها بالتجزئة، وذلك بسبب الاعتماد على البصل القديم وتدني مستوى المنتج الجديد، مشيرا إلى أن الأزمة تنتهي حين تبدأ محافظات الوجه البحري في الحصاد، في شهر أبريل المقبل.

وناشد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، المزارعين بعدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره، موضحا أن معظم الشكاوى من أسعار البصل تأتي من القاهرة، كما هناك عقبات تواجه خطة وضع منافذ بيع الخضروات بسعر التكلفة.

زيادة المعروض بمنافذ الدولة لعمل توازن في الأسواق

ولفت حاتم نجيب، إلى أنه يجب زيادة المعروض في المنافذ التي توفرها الدولة؛ لعمل توازن في الأسواق، مضيفا: «قرار رئيس الحكومة بوقف التصدير جيد لكن أين البصل؟ المقور لا يُصدّر ويأتي من المنيا وبني سويف وبعض المحافظات».

وعن أسعار الخضروات، قال: «البدنجان والفاصوليا والكرنب والقرنبيط أسعارها بتقل، وسعر الطماطم يبدأ من 7 إلى 8 جنيهات تجزئة، و5 جنيهات جملة، وسعر البطاطس جملة من 17 لـ18 تجزئة.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة عمل زراعة تعاقدية للسلع الاستراتيجية؛ لأن مصر من أوائل الدول التي تصدر خضروات للعالم.