قرار حكومي لضبط أسعار البصل.. إجراء مهم يطبق حتى 30 مارس المقبل

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومنها «البصل»، إذ جرى إصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى السبت الموافق 30 مارس المقبل 2024، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

رئيس الوزراء يتابع ضبط الأسواق وأسعار السلع

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، في اجتماع ترأسه بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماعات واللقاءات الدورية تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مؤكدا أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقًا للأهداف المرجوة.

تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر السلع

وكلف «مدبولي»، بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكدًا أهمية العمل أيضًا على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

كما صدر تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا: «رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي».