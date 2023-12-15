محافظ مطروح: تخصيص أول حصة دراسية الأحد المقبل للحديث عن ذكرى معركة وادي ماجد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جرى توجيه وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح إسماعيل جاتو، بأن تكون أول حصة في جميع المدارس على مستوى جميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، الأحد المقبل، عن ذكرى معركة وادي ماجد، والتي تحتفل بذكراها محافظة مطروح خلال عيدها القومي.

معركة وادي ماجد في جامعة مطروح

ووجه محافظ مطروح، اليوم، على هامش احتفالية محافظة مطروح بالعيد القومي، بقاعة المؤتمرات، إلى الدكتور حمد خالد شعيب رئيس لجنة التراث بمطروح، أن يجري تنظيم لقاء لطلاب جامعة مطروح حول معركة وادي ماجد وكيف انتصرت قبائل مطروح على العدو الإنجليزي بقيادة إسناو في معركة الحفاظ على الأرض المصرية وتضحيات القبائل وأبنائها، وتفاصيل المعركة وقياداتها الشعبية من جميع قبائل محافظة مطروح.

العيد القومي لمحافظة مطروح

وأوضح عبدالحميد القناشي مدير عام إذاعة مطروح الإقليمية، خلال احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، أن معركة وادي ماجد دارت رحاها في 15 ديسمبر عام 1915، بمشاركة ممثلين من جميع قبائل مطروح، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الفوز بالمعركة والانتصار على العدو.