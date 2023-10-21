تنفيذ مشروعات بنية تحتية في المناطق المتضررة من السيول بمرسى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ أعمال حالة البنية التحتية والشوارع بمنطقة الكيلو 4، والتي تأثرت بالسيول التي تعرضت لها مطروح منذ أيام، وأثرت على الشوارع في بعض المناطق السكنية.

تنفيذ مشروعات في المناطق المتضررة من السيول

وتابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، ميدانياً الحالة العامة لبعض الشوارع التي تعرضت لهبوط أرضي بمنطقة الكيلو 4 خلف الإذاعة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، التي تأثرت بها مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية بشكل عام بالشوارع.

رفع كفاءة الطرق

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح ببيان بسرعة التعامل مع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة خاصة بالمناطق التي تضررت من السيول والأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 4 وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق والجهات المعنية طبقاً لتعليمات محافظ مطروح، وأكد علي الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

رصف شوارع اللوكس وعزاز

وأعلن رئيس المدينة، الانتهاء من رصف الشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس وشارع عزاز لخدمة أهالي المنطقة، الذي ربط شارع الجلاء مرورا بشارع عزاز والشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس حتي شارع التهريب، تنفيذاً الشعبة الهندسية، موجها النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري.