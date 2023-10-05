«الري»: مشروعات الحماية من السيول ساهمت في إنقاذ مطروح اليوم

قالت وزارة الموارد المائية والري إن محافظة مطروح تعرضت أمس لأمطار تراوحت شدتها من متوسطة إلي غزيرة، ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادي الرمل والتواويع، أثرت على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت الوزارة أن الأمطار توقفت حاليا على محافظة مرسى مطروح، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة إلى أنه من المتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وخفيفة فقط على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

كيف ساهمت الوزارة في حماية مطروح؟

وأضافت الوزارة أن أعمال الحماية ساهمت في حماية مدينة مرسى مطروح من السيول، التي تعرضت لها أمس، إذ نجح السد الركامي الذي أنشأته الوزارة مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له والمنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي، بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.

تخزين كميات كبيرة من المياه

وقامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار (خزانات - آبار نشو) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار.

علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر على وادي التواويع، والذي يؤثر أيضا على نفس منطقة الكيلو 4، لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أي عواصف مطرية مستقبلية.

وأضافت أيضا أنه جرى إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، إذ تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول .

وجرى مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسى مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

ومن المقرر إصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كل منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار بنطاق محافظة مطروح، فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الأمطار.