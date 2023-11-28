محافظ مطروح: دعم مشروعات نقل الركاب بأتوبيسين جديدين على خط العلمين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دعم مشروع نقل الركاب التابعة للمحافظة بأتوبيسات جديدة دخلت الخدمة، لتيسير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح في جميع المناطق خاصة في قطاع المواصلات.

أتوبيسات حديثة تدخل الخدمة

وقال المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح، ومتابعة اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة جرى توفير وتشغيل أتوبيسين سعة 28 راكبا حديثي الموديل مكيف الهواء.

خط «سيدي عبدالرحمن- العلمين»

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمطروح، أن الأتوبيسات الجديدة ستعمل علي خدمة الأهالي والعمال علي الخط الذي يربط من قرية سيدي عبد الرحمن إلى مدينة العلمين والعكس، في إطار الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح، أن تعليمات المحافظ بتوفير مواصلات من مشروع نقل الركاب لجميع المناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح، والمدن والقري التي تحتاج لتقديم الخدمات لأهالي مطروح والمصطافين علي مدار العام في مختلف المناطق السياحية بجانب السكنية.