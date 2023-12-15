«طرق الإسماعيلية»: انتهاء أعمال تطوير عدة محاور مرورية آخر ديسمبر الجاري

قال المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه من المفترض الانتهاء من أعمال التطوير لبعض المحاور المرورية في المحافظة، على رأسها شارع السلطان حسين بقلب المدينة، 31 ديسمبر الجاري.

تطوير المحاور لتيسير حركة المرور

وأضاف مدير طرق الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل على تطوير المحاور يأتي بهدف تيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المواطنين بشوارع مدينة الإسماعيلية، بالتزامن مع انطلاق خطة التطوير والتوسعة في كافة أرجاء المحافظة منذ 3 سنوات.

وأكد أنه يجري الآن تطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق من تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.

نقل المرافق من الشوارع

وأشار «الشيمي» إلى أن محافظ الإسماعيلية كلف باستكمال أعمال تطوير الطرق والتي تصل إجمالي تكلفتها حوالي 17 مليون جنيه، والالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن المرافق التي يجري نقلها من الطرق الرئيسية تستهدف عدم تكسير الشوارع مرة أخرى، لأي غرض من أغراض الصيانة، على أن تكون المرافق من كابلات كهرباء واتصالات وغاز في مناطق بعيدة عن الطريق.