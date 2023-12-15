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إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في خان يونس (فيديو)

كتب:

منى السعيد
03:21 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
وائل الدحدوح خلال الرعاية الطبية

وائل الدحدوح خلال الرعاية الطبية

كشفت الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر مقطع فيديو قصير «ريلز»، بإصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بشظايا خلال تغطيته للأحداث في خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ قليل.

إصابة المراسل وائل الدحدوح

وجاء خلال المقطع وائل الدحدوح وهو يتلقى الرعاية الطبية داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، وهو ينزف نتيجة إصابته بشظايا اخترقت جسده خلال انفجار وقع بالقرب منه.

وكان الدحدوح خلال حصوله على العلاج يصرخ بأن إصابة سامر أبو دقة «أقوى»، في إشارة إلى زميلة المصور الذي كان معه ليخرج من المستشفى بعدها والبعض يحاول مساعدته على المشي.

يذكر أن وائل الدحدوح فقط زوجته وابنه وابنته وحفيدته خلال قصف عدوان الاحتلال على مخيم النصيرات في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية.

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