«حقوق المنصورة» تدشن مجلة الثقافة القانونية بـ3 لغات

أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة عن تدشين مجلة الثقافة القانونية «معارف»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المجلة ليست متخصصة في نشر الأبحاث العلمية

وأكد الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن هذه المجلة ليست متخصصة في نشر الأبحاث العلمية، وإنما مقالات للتثقيف ورفع الوعي القانوني والاقتصادي لدى كافة أفراد المجتمع، وتنشر المجلة المقالات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك وفق معايير علمية وأكاديمية، تحت إشراف لجنة خدمة المجتمع.

موضوعات المجلة

وأوضح أن موضوعات المجلة تشمل كل الموضوعات المتعلقة بالقضايا المجتمعية وتوعية المجتمع بالجوانب القانونية لهذه القضايا وهي كالآتي:

- قضايا الطفل والمرأة

- التحول الرقمي والتنمية المستدامة

- حقوق الإنسان والمشاركة السياسية

- التنوع الحيوي.

- مسائل الأحوال الشخصية

- التجارة الإلكترونية

- الملكية الفكرية

- الشمول المالي

- تطور أحكام المسؤولية القانونية

شروط قبول المقالات في المجلة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، يشترط قبول نشر المقالات في مجلة معارف بالنسبة للمؤلف، أن يكون متخصصا في موضوع المقالة وسيرة ذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة، وأن ترسل المقالة باسم عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على البريد الإلكتروني التالي Maaref_law@mans.edu.eg.

كما يجب أن تعالج المقالة أفكار متميزة أو ملمح فريد يخدم الوعي المجتمعي، وأن يكتب المقالة بلغة رصينة ومدققة لغويا والالتزام الكامل بالأمانة العلمية والنزاهة، ولا تقل المقالة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة، وألا يكون قد سبق نشر المقال في مجلة أو جريدة أخرى.

كما يحق لإدارة المجلة حذف أو تعديل أي فقرة من المقال تماشيا مع سياسة النشر في المجلة، والمجلة غير ملزمة بإعادة المواد المرسلة في حالة عدم نشرها، والمواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة، ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير.