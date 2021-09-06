أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، ونتيجة تنسيق كلية الحقوق جامعة المنصورة 2021، والحد الأدنى لها للشعبة الأدبية، الذي جاء بمجموع 259 درجة بنسبة 63.17%، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، وكانوا مسجلين على المرحلة الثانية لتنسيق الأعلى للجامعات الحكومية 2021.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق جامعة المنصورة 2021: 63.17%

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم، عن أن نتيجة تنسيق كلية الحقوق جامعة المنصورة 2021 للشعبة العلمية لم يتم تحديدها، مشيرا إلى هبوطها لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، على أن يتم الكشف عنها بعد انتهاء تنسيق طلاب المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية، وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية.

البدء في ستقبال أوراق الطلاب بعد أسبوعين

وفي إطار إعلان الحدود الدنيا لنتائج الكليات المختلفة وإعلان نتيجة تنسيق كلية الحقوق جامعة المنصورة 2021، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الحد الأدنى للشعبة العلمي لطلاب المرحل الثانية الذين سجلوا الرغبات، وبلغ عددهم حوالي 186618، وبالنسبة للشعبة الأدبية، بعدد طلاب حوالي 56404، سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2021.

وتستعد جامعة المنصورة لاستقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة للتقدم بأوراقهم للالتحاق بالكليات المختلفة بعد إعلان نتيجة المرحلة، التي منها الاستعداد لاستقبال الطلاب المرشحين من الشعبة الأدبية لكلية الحقوق، وذلك بهد ظهور نتيجة تنسيق كلية الحقوق جامعة المنصورة 2021، التي كشف عنها وزير التعليم العالي اليوم، بالإضافة إلى كشفه عن الأماكن الشاغرة لكليات المرحلة الثالثة، لتنسيق الجامعات الحكومية 2021، المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2021، الأربعاء المقبل.