افتتاح معرض «تشكيلات وملامح خطية» في المركز الثقافي بكفر الشيخ

افتتح أحمد محمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، معرض الفن التشكيلي للدكتورة مي السيد عبده سليم، تحت عنوان «تشكيلات وملامح خطية - رؤية معاصرة بين الخط والشكل العضوي الحر».

جاء ذلك بحضور الفنان التشكيلي الكبير الدكتور السيد عبده سليم، والدكتورة نجلاء حسنى الأشرف، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وعدد من أساتذة كلية التربية النوعية.

معرض تشكيلات وملامح خطية

وجاء موضوع المعرض عن «تشكيلات وملامح خطية - رؤية معاصرة بين الخط والشكل العضوي الحر» من عناصر الطبيعة الحية بهدف استحداث صياغات نحتية جديدة لا علاقة لها بالواقعية أو قليلة الارتباط بالأصل، فتكون الأهمية في هذه الحالة للقيمة الجمالية المضافة من خلال الشكل الجديد الذي يطرح تساؤلات وتأويلات متعددة في عقول المشاهدين.

واعتمدت الفنانة بشكل كبير على تحليل العلاقات الجمالية في الأصل الحي، مثل علاقات الخطوط والمساحات والملامس، وأيضاً علاقات الضوء والظل.

ورشة عمل بعنوان فن الورق الكولاج

وفي سياق متصل، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «فن الورق الكولاج»، وحاضر فيها الدكتورة داليا المداح، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية، والدكتورة مي السيد عبده سليم، وحضر الورشة عدد كبير من الطلاب.