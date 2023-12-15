كاتب صحفي: تلاحم جميع الأطراف أبرز سمات الانتخابات الرئاسية 2024

قال إبراهيم قاسم، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الانتخابات، إنَّ المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، وفقاً للجدول الزمني، تتعلق بالطعون وإعلان النتيجة يوم الاثنين المقبل.

إعلان النتيجة بشكل رسمي الاثنين المقبل

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه سيتم مراجعة النتيجة النهائية يوم الأحد المقبل، ليتم ضم نتيجة المصريين في الخارج والتي وصلت من وزارة الخارجية للهيئة الوطنية لـالانتخابات، وسيتم إعلان النتيجة بشكل نهائي ورسمي الاثنين المقبل.

وتابع الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الانتخابات: «يُخطر رئيس الجمهورية الذي سيعلن فوزه في هذه الانتخابات وذلك بعد نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية»، لافتاً إلى تلاحم أطراف العملية الانتخابية سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو الوزارات المعنية، وتقديم كافة التيسيرات للناخب الذي يعد العنصر الرئيسي للعملية الانتخابية.