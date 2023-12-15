«الصحة» تدعم منافذ الخدمة الطبية بالشرقية بأجهزة تبريد بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، دعم الوزارة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة بأجهزة تبريد؛ لرفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بها، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمرضي والمواطنين.

دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد 45 فريزر «Vestfrost MF114»، بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها.

وجّه «مسعود»، مديري الإدارات الصحية بسرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية.

وبيّن وكيل الوزارة، أن ذلك يعد استكمالا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال الفترة الماضية، من وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى استلام 79 ثلاجة «VestFrost-304A»، و50 فريزر بسعة 98 لترًا، ماركة فيستفروست «Vestfros-MF114»، و94 ثلاجة سعة 260 لترًا ماركة هايير، بالإضافة إلى توريد 81 مثبت تيار كهربائي، و2000 كيس تبريد، و1000 حامل طعوم سعة 1.7 لتر، و210 صناديق تبريد سعة 6 لترات، بالإضافة لـ133 صندوق سعة 16 لترًا، وجرى توزيعها على الإدارات الصحية، بخلاف توريد 100 فريزر ماركة الكتروستار 5 أدراج، إلى جانب 39 ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، منها 24 ثلاجة ماركة هاير «HBC-120»، وعدد 15 تلاجة ماركة فيستفروست «VLS-304A»، وعدد 17 تلاجة ماركة هاير «HBC-240»، و7 ديب فريزر هاير «HBD-286»، بتكلفة تقديرية أكثر من 10 ملايين جنيه.