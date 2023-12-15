«الصحة» تحذر من السمنة المفرطة.. ما أضرارها؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا مهمًا بشأن علاقه السمنة بالضغط، موضحة أن زيادة السعرات والملح والصوديوم في الطعام يؤدي لارتفاع مفرط في الدم، لافتة إلى أهمية الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة اتباع نظام غذائي سليم يعتمد على الخضروات والفاكهة والبعد عن المواد الحافظة والدهون المشبعة والحلويات، مشيرة إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي حتى أو نصف ساعة بشكل يومي .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان إمكانية الاستفادة من حملة «100 يوم صحة»، والتي تعمل على الكشف المبكر للأمراض بشكل مجاني دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى أن الحملة توجد داخل الوحدات الصحية وتعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الاتصال بالخط الساخن 105 للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة ومعرفة أقرب وحدة صحية والحصول على الخدمات بشكل مجاني والحصول علي الخدمات الطبية، وفي حال التدخل الجراحي أو الدوائي يتم التوجيه إلى أقرب مستشفى.