«الصحة» تحدد شروط تبرع الفنادق بفائض الطعام إلى المؤسسات الخيرية

حددت وزارة الصحة والسكان خلال خطاب أرسلته إلى وزارة السياحة والآثار، الاشتراطات التي يمكن من خلالها للفنادق المصرية التبرع بفائض الطعام بها للمؤسسات الخيرية.

ولفتت «الصحة» إلى أن تلك الاشتراطات تشمل:

1- تحديد أنواع الطعام الذي يتم التبرع به مع مراعاة الالتزام بشروط الحفظ الجيد للطعام سواء كان «مبرد - مجمد - جاف - ساخن».

2- الحصول على تصريح يسمح للفنادق بالقيام بمثل هذه الأعمال من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تخزن المودة الغذائية في درجة الحرارة الملائمة

3- يجب أن تخزن المواد الغذائية في درجة الحرارة الملائمة لها سواء كان الحفظ لمواد غذائية جافة بدرجة حرارة الغرفة وفقاً للدرجات المدونة ببطاقة البيان، أو المنتجات التي يتم حفظها مبردة بدرجة (4 م) أو مجمدة بدرجة (-18م) وأن تكون غرف التبريد والتجميد ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة.

ضرورة أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط

4- أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سواء المبردة أو المجمدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية، وأن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجرى تنظيفها وتطهيرها دورياً، وأن يتم نقل المادة الغذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد.

5- تلتزم المؤسسات عند توزيع الطعام المتبرع به أن يكون صالحًا للاستهلاك الآدمي ولا يظهر عليه أي علامة من علامات التلف ومدون عليه تاريخ الصلاحية وتسليمه بالصورة التي جرى استلامه بها وعدم فتح العبوات المعدة للاستهلاك «عبوة المستهلك».