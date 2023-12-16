مواعيد العيادات الخارجية لشهر ديسمبر بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة في الإسماعيلية

أعلن مستشفي أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة في محافظة الإسماعيلية، توفير أطقم طبية واستشاريين متخصصين في جميع التخصصات على مدار اليوم، داخل العيادات الطبية بالمستشفي.

وأكّد المستشفى، في بيان، أن الاستشاريين مقسمين على 11 تخصصًا في مستشفي الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة في الإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.

كيفية الحجز في العيادات الخارجية بمستشفى أبو خليفة

أوضح المستشفى، أنه يمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأ بوخليفة، من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، أو الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وحددت العيادات إمكانية الكشف الطبي على غير منتفعي التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه بشكل مباشر للكشف بالعيادات الخارجية بأسعار مخفضة.

يعتبر مستشفى أبو خليفة للطوارئ أحد مستشفيات التأمين الصحي الشامل، التي جرى افتتاحه خلال السنوات القليلة الماضية، وأجرى العديد من الجراحات الدقيقة تحت مظلة التأمين الصحي.