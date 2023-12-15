إجراء القرعة العلنية لقطع أراضي «مسكن» بمدينة ناصر في أسيوط الثلاثاء المقبل

أعلن جهاز مدينة ناصر بغرب محافظة أسيوط، تحديد موعد القرعة العلنية لحاجزي قطع الأراضي المتوسطة بنظام «مسكن»، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا الثلاثاء المقبل، بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر.

قرعة علنية لحاجزي الأراضي في أسيوط

وأوضح جهاز مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، أنه على من يرغب في الحضور التواجد بداية من الساعة العاشرة صباحًا؛ لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يُسمح بالحضور للحاجزين فقط، بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، بينما تُغلق الأبواب الساعة 11 ونصف صباحًا، للبدء في إجراء القرعة العلنية.

سكن مصر بمدينة نصر في أسيوط

وأعلن جهاز مدينة ناصر، الانتهاء من ملء استمارات الدخول في القرعة العلنية اليدوية الاستكمالية لوحدات سكن مصر، بمصعد ودون مصعد، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية اليدوية، التي جرى عقدها 30 من نوفمبر الماضي، بمقر جهاز مدينة ناصر، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن موعد القرعة العلنية اليدوية الاستكمالية على وحدات المصعد وبدون مصعد.