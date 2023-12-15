10 توجيهات جديدة لمحافظ أسيوط لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وم

اتخذ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدة توجيهات جديدة خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأحياء لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

ونستعرض فيما يلي أبرز 10 توجيهات اتخذها المحافظ لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية:

- تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وازالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية.

- التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين.

- ضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدى والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

- مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

- منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة وازالة المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة أخرى.

- التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.

- إيقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بالمخالفين.

- توجيه مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم.

- استعراض موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر بكل مركز وحي والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين.

- استعراض الخطط التي سيتم تنفيذها بالمراكز لنهو كافة الإزالات ومخالفات البناء وتكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء ومسئولي الزراعة والري وجهات الولاية.