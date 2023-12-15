محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمسؤولي الطرق والرصف بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023/2024، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وناقش اللقاء بيان الطرق التي سيتم رصفها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بكل مركز من مراكز المحافظة، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الطرق

وأكد محافظ أسيوط الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

متابعة مشروعات الرصف

وشدد المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمني لمتابعة مشروعات الرصف التي سيتم البدء فيها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ لضمان سرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة التنسيق وبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.