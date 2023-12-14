جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية لمكافحة العدوى بالمعامل

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، ندوة توعوية بعنوان «الاحتياطات القياسية للوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC)»، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد المعهد، وحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة عطيه وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء محمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأخصائيين وفنيين المعهد والباحثين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على سلامة الباحثين والعاملين بالمعامل، وسلامة البيئة والمجتمع، للإرتقاء بمستوي المنظومة العلمية والبحثية والطبية بكافة وحداتها، ومراكزها، البحثية والتعليمية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يهتم بشكل كبير وفعال بتقديم التوعية والمعرفة من واقع دوره المجتمعي المنوط به، حيث تستهدف الندوة مكافحة العدوى والوقاية منها تجنباً للإصابة بالأمراض.

وأكدت الدكتورة أسماء محمد، خلال محاضرتها، على أهمية أن تتعامل المعامل مع المواد المعدية (العينات الإكلينيكية، والبكتيريا، والفيروسات، والفطريات)، وفقًا لإرشادات محددة للتحكم في العدوى، ولتقليل المخاطر المتعلقة بالتعامل مع عينات المرضى، والمزارع والآلات الحادة الملوثة.

وشددت الدكتورة أسماء على أهمية الإحتياطات القياسية للعاملين بالمعامل، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق المعامل، وتجنب حدوث تلوث داخل المعمل أثناء العمل، وضرورة غسل اليدين بعد الإنتهاء مباشرةً من العمل، وقبل الخروج من المعمل.

وقدمت الدكتورة أسماء شرحًا مفصلًا للإحتياطات القياسية، والتي تشمل:

غسل اليدين باستمرار، باستخدام الماء والصابون، أو باستخدام المطهرات الكحولية.

ارتداء ملابس واقية مناسبة، مثل القفازات والقناع والنظارات الواقية.

التخلص الآمن من المواد المعدية.

تعقيم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل.

وتهدف الندوة إلى رفع وعي الباحثين والعاملين بالمعامل بأهمية مكافحة العدوى، واتخاذ الإحتياطات اللازمة للوقاية منها، وذلك للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع.