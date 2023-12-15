نجوم الفن ينعون المخرج الراحل أحمد البدري

نعى عدد من نجوم الفن، المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية وبتر قدمه نتيجة مضاعفات مرض السكري.

وكتب أحمد صلاح أدم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلًا: ادعوا بالرحمة للمخرج المحترم أحمد البدري الله يرحمه ويحسن إليه ويدخله فسيح جناته.

بينما نعاه الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديق العزيز والأخ المخرج الكبير أحمد البدري في ذمة الله».

كما نعاه سليمان عيد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان المخرج الصديق أحمد البدري ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وكتبت نيهال عنبر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة:أسألكم الدعاء للمخرج الكبير/ احمد البدري،اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب.