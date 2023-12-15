بترت قدمه وأصيب بغيبوبة.. تعرف على سبب وفاة المخرج أحمد البدري

رحلة طويلة مع المرض، انتهت برحيل المخرج أحمد البدري، بعد أيام قليلة قضاها في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث قام الأطباء ببتر قدمه.

ودخل المخرج الراحل خلال أيامه الأخيرة، في حالة نفسية سيئة، وصلت حد الاكتئاب والحزن، ليفارق الحياة اليوم، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية الهامة.

سبب وفاة المخرج أحمد البدري

وعلى الفور بدأ الحديث عن سبب وفاة المخرج أحمد البدري، وكيف وصل به الحال إلى بتر قدمه ودخوله في غيبوبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

مرض المخرج أحمد البدري

وعانى المخرج أحمد البدري منذ سنوات من مرض السكري، الذي أدى في النهاية لبتر قدمه اليسرى بعد معاناته من الغرغرينا.

وأوضح تامر سليم، دكتور السكر والغدد الصماء، لـ«الوطن» إن السكري قد يؤدي لبتر القدم حال ارتفاع نسبته بشكل كبير: «لو السكر مش مظبوط وعالي بيحصل التهاب في الأعصاب الطرفية، وعدم الإحساس، وقتها لو حصل جرح، الجرح بيزيد ومش بيلتئم وبيعمل غرغرينا بتنتهي بالبتر».

غيبوبة عقب بتر القدم

عقب إجراء العملية دخل الراحل في غيبوبة، والتي كانت المحطة الأخيرة قبل وفاة المخرج الراحل أحمد البدري، إذ كشف كلًا من الفنانين كريم الحسيني، وشريف إدريس عبر حساباتهم الشخصية، إن الفنان عانى من تدهور كبير في الحالة الصحية والنفسية عقب بتر قدمه.