 صديق المخرج أحمد البدري يكشف موعد ومكان صلاة الجنازة

توفى المخرج أحمد البدري بعد تدهور حالته الصحية، منذ قليل، داخل مستشفى معهد ناصر.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وقال صديقه هاني الشيخ، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات الدفن، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكون موعد صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر غدا السبت.

تدهور حالته الصحية

وكان المخرج أحمد البدري عانى لسنوات من مرض السكري، وأثر ذلك على قدميه، إذ أصيب بغرغرينه في القدم، وتم بتر أحد قدميه بعد تدهور حالتها داخل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وبعدها أصيب بفيروس فى الدم وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعى.