إزالة منزل وأعمدة خرسانية وسور مخالف في حملة بالإسماعيلية

نجحت جهود الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، في إزالة مخالفات بنائية قبل اكتمالها في مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد ضمن الحملات المستمرة على مدار شهر ديسمبر.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه تمت إزالة منزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء على مساحة 80 مترا في منطقة العمار، التابعة لمركز ومدينة فايد كما تمت إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 120 مترا في نفس المنطقة.

واستهدفت حملة مكبرة للوحدة المحلية لحي ثالث في إزالة سور مخالف بشارع المنتزه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع إعادة المخالفة مرة أخرى.

محافظ الإسماعيلية: استمرار حملات الإزالة

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن حملات إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مستمرة، طوال شهر ديسمبر الجاري ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة.

وأضاف اللواء شريف بشارة أن الحملات تستهدف إزالة أي تعديات سواء على الأراضي الزراعية أو المباني المخالفة بدون ترخيص للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير ومنع المباني بدون ترخيص.

وأوضح «بشارة»، أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لمنع تكرار أي محاولات تعدٍ أو المخالفة في البناء.