تسبب في وفاة المخرج أحمد البدري.. نصائح لتجنب الإصابة بمضاعفات السكري

سنوات طويلة عانى خلالها المخرج أحمد البدري من مرض السكري الذي تسبب في بتر قدمه إثر تدهور حالته الصحية، بعد أيام قليلة قضاها في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، انتهت برحيله.

مضاعفات مرض السكري

هناك العديد من المضاعفات التي يسببها مرض السكري للمرضى، والتي تحدث نتيجة عدم التزام المريض بإجراء الفحوصات اللازمة لمتابعة نسبة السكر سواء كانت بشكل يومي أو شهري، ومن أجل الاطمئنان على الكلى والدهون في الدم وكذلك سلامة العين: «بنعمل فحصوصات لقياس السكر التراكمي كل 3 شهور وده بيساعد المريض انه يعرف مستوى السكر ونسبته بتكون قد أيه» وفقا لما ذكره الدكتور محمود الأنصاري استاذ أمراض الباطنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكري

وتابع «الأنصاري» أنه من الضروري على مريض السكري ضبط الوجبات الغذائية التي يتناولها، وأن تكون وجبات صحية تحتوي على المعادن التي يحتاجها الجسم، كما أنه من الضروري ممارسة الرياضة كونها تضمن صحة المريض وتساعده على عدم التعرض لأي مضاعفات مثل الإصابة بمرض القلب أو الفشل الكلوي وبتر القدم وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة، إلى أن الضغط النفسي والعصبي من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى إصابة الشخص بالسكري، حيث ترتفع هرمونات الضغط النفسي «الكورتيزول»، وهو هرمون يلغي مفعول الأنسولين ويزيد نسبة السكر في الدم.