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جسر ترابي لوقف تسريب مياه ترعة الإسماعيلية في بورسعيد

كتب:

عمرو الورواري
11:39 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
إصلاح تسريب مياه في ترعة الإسماعيلية بورسعيد

إصلاح تسريب مياه في ترعة الإسماعيلية بورسعيد

شهدت منطقة كيلو 19 التابعة لقرية الشهيد خيري بمركز ومدينة القنطرة غرب  تسريب مياه من جسر ترعة الإسماعيلية بورسعيد، بينما انتقل فريق من مديرية الري للسيطرة عليه.

تلقي اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، شكوى من أهالي منطقة كيلو 19 بوجود تسريب مياه الترعة، عبر فتحة في الجسر على جانبها.

السيطرة على تسريب مياه ترعة الإسماعيلية

وقال «هنري»، إنّ محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، وجّه بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة، لتلافى الأزمة والعمل على حلها في أقرب وقت.

وانتقل فريق من هندسة ري شمال الإسماعيلية إلى موقع التسريب، وجرى عمل ساتر ترابي على جسر الترعة؛ لمنع تسريب المياه وتأمين الجسر، بالتعاون مع مركز ومدينة القنطرة غرب.

ودفع مركز ومدينة القنطرة غرب، بمعدات الوحدة المحلية لقرية الشهيد خيري؛ لعمل الجسر الترابي، ومنع تسريب المياه، للحفاظ على الأراضي الزراعية وتجنب غمرها بالمياه.

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