الصور الأولى من عقد قران أسماء أبو اليزيد في القلعة

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، منذ قليل، بعقد قرانها على محمد الخطيب مدرب اللياقة البدنية، بحضور عدد من المقربين والأصدقاء من الوسط الفني من بينهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وآخرين، وعدد كبير من العائلتين، داخل قلعة صلاح الدين.

وكانت أسماء أبو اليزيد احتفلت بخطبتها على يوم 12 من شهر مايو الماضى، ونشرت صورا لها مع خطيبها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

آخر أعمالها السينمائية

وتعيش الفنانة أسماء أبو اليزيد انتعاشة فنية، حيث تشارك بعدة أعمال درامية وكان آخر مشاركتها بالسينما فى موسم الصيف من العام الجاري، حيث شاركت مع الفنان أكرم حسنى، فى بطولة فيلم «العميل صفر»، والذى قدم خلاله وجبة كوميدية حول فرد الأمن الذى يتورط بسبب أفعاله فى العديد من المشكلات والازمات بسبب جيمس بوند، وهو أولى بطولات أكرم بالسينما.

فيلم العميل صفر

الفيلم من بطولة أكرم حسنى، مصطفى غريب، منذر رياحنة، أسماء أبواليزيد، فاطمة البنوى، إسماعيل فرغلى، فيدرا، من تأليف وائل عبدالله واخراج كريم العدل.