حي وسط الإسكندرية يطلق «هنوصلك» لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بحي وسط الإسكندرية، فتح باب التقديم للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9.30 صباحًا بقاعة الاجتماعات بديوان الحي.

مساعدة ذوى الهمم

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ الحي يحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على تسهيل الخدمة الخاصة بذوي الهمم، وسيجري استقبالهم الثلاثاء، لتقديم طلبات للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة، من خلال وحدة تكافؤ الفرص، ووحدة حماية الطفولة للتيسير عليهم، مع توفير سبل الراحة لهم عبر الحضور بالمستندات المطلوبة، وسيخدمهم موظفو الحي وينهون الإجراءات لهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم هي:

- البطاقة الشخصية للبالغين أو شهادة ميلاد رقم قومي للأطفال.

- تقرير طبي حديث لم يمر عليه 6 أشهر، أو أي مستندات رسمية لإثبات نوع الإعاقة.

‏- في حالة عدم وجود تقرير طبي، سيتم حجز ميعاد للكشف الطبي على المتقدم لإثبات نوع الإعاقة لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

الجهات المشاركة

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، لأن خدمة «هنوصلك» لإنهاء إجراءات كارنية الخدمات المتكاملة يشارك فيها جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بمشاركة جمعية القلب الأبيض لذوى الاحتياجات الخاصة، وجمعية استمروا في العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ووحدة حماية الطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بحي وسط الإسكندرية.