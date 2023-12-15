أماكن بيع السكر بالسعر الرسمي بـ27 جنيها في أسيوط

ضخت مديرية التموين والتجارة الداخلية في أسيوط، كميات من السكر الحر في مختلف المنافذ التموينية بأنحاء قرى ومراكز المحافظة لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي 27 جنيها.

أماكن بيع السكر بالسعر الرسمي

تضم منافذ بيع السكر بالسعر الرسمي، فروع المصرية لتجارة الجملة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، والبدالين التموينين وأفرع أمان والسلاسل التجارية المشتركة في مبادرات التموين وأفرع جمعيتي.

قال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إنه بالتعاون مع وليد سمير ملك مدير الإدارة التموين بأبوتيج تم متابعة عملية التوزيع وضخ السكر بمنافذ التوزيع وذلك في إطار زيادة الإتاحة لسلعة السكر الحر، وارتفاع معدل الضخ اليومي، وتم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل التموين وحماية المستهلك، بالتعاون مع مباحث التموين والمتابعة الميدانية للمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق، ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أنه تم التأكيد على تنفيذ ومتابعة ما جاء بنص قرار التموين بصرف كيلو سكر حر، للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، بسعر سبعة وعشرين جنيها الدعم المحدد على البطاقة التموينية، مؤكدا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة