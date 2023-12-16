فضل الصلاة في جوف الليل وكيف تُصلى.. «الإفتاء» توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الصلاة في جوف الليل من العبادات المستحبة، ولها فضل كبير، والحرص عليها من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على حياة العبد، حيث أن هذا الوقت يتمتع بالبركة الكبيرة، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» فضل الصلاة في جوف الليل وفقا لما قالته الإفتاء المصرية.

الصلاة في جوف الليل

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة في جوف الليل هي واحدة من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها واحدة من العبادات المحبب لدى الله سبحانه وتعالى، وقد مدح سبحانه وتعالى المصليين في جوف الليل، وهو ما ورد في الآية رقم 16 من سورة السجدة التي يقول فيها سبحانه وتعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾، ومدحهم مرة أخرى في الآية رقم 17 من سورة الذريات، حيث قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾.

وأشارت الإفتاء المصرية إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» "رواه مسلم في صحيحه"، اما عن طريقة الصلاة في جوف الليل، فأوضحت الإفتاء أنها تُصلى مثنى مثنى وذلك وفقا لما ورد في رواية "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

الدعاء في جوف الليل

كما لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الدعاء في جوف الليل من العبادات المستحبة، كما أن هذا التوقيت، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد في هذا الوقت من الليل ومنها على سبيل المثال:

- اللهٰم لا تجعل بيننا وبينك باباً إلا وفتحته ولا حاجِزاً إلا كسرته ولآ ذنباً إلا وغفرته، فلك الحمد على ما قضيت ولَك الشكر على ما أنعمت