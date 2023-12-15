تغيير مكان جنازة المخرج الراحل أحمد البدري

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، المخرج أحمد البدري بعد معاناة مع المرض، والذي أدى إلى بتر أحد قدميه، ودخوله العناية المركزة بعد غيوبة تامة تعرض لها في الأيام القليلة الماضية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تغيير مكان جنازة أحمد البدري

وأوضح صديقه هاني الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقرر تغيير مكان صلاة الجنازة غدَا السبت، على أن تكون في مسجد الحصري بدلًا من مسجد السيدة نفيسة لتكون قريبة من المدافن، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفن بمقابر العائلة في أكتوبر.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيد

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي المخرج الراحل من خلال بيان رسمي في الساعات القليلة الماضية، حيث رحل عن عمر ناهز 69 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.