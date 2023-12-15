خطط لكتابة مذكراته.. مراحل في حياة المخرج الراحل أحمد البدري

«مرض ثم صدمة ثم رحيل مفاجىء»، هكذا عاش المخرج أحمد البدري صاحب الـ69 عامًا لحظاته الأخيرة، ما بين صراع مع المرض والوحدة، وبين صدمة كبيرة لتدهور حالته الصحية وبتر إحدى قدميه؛ لتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخل في غيبوبة تامة.

وقبل أيام من رحيله، انتابت حالة من الحزن المقربين إليه لعدم قدرتهم على تقديم الدعم الكافي له، عقب تدهور حالته ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي في غرفة مغلقة، ليعلن معها انتهاء حياته ووداعه الاخير.

لم يكن مشوار الراحل أحمد البدري المتنوع ما بين السينما والدراما والمسرح محض صدفة؛ بل كانت موهبة تسللت إليه وجعلته يمتلىء بالحب والشغف، حيث بدأ حياته الفنية بالدراسة بين أروقة المعهد العالي للفنون المسرحية، درس خلالها التمثيل والإخراج، حتى تخرج عام 1977، ولم يكتفي بذالك فواصل دراسته في المعهد العالي للسينما، وقام بدراسة تخصص السينما وتخرج عام 1985.

بدأ حياته الفنية من خلال عمله كمساعد مخرج بمسرحية «عش المجانين»، والتي قدمها الفنان محمد نجم وحسن عابدين، عام 1979 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها انتقل للسينما من خلال فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، لتبدأ مسيرته الإخراجية بالسينما والدراما ويحقق حلمه.

أبرز أعمال أحمد البدري السينمائية

نجح المخرج أحمد البدري في تقديم أعمال جماهيرية لجيل الألفية، وكان له رؤية خاصة تختلف عن الجيل السابق، فقدم سلسلة أفلام «عمر وسلمي» بجزأيه الأول والثاني، بطولة كل من تامر حسنى ومي عزالدين، بالإضافة لفيلم «غاوي حب»، مع الفنان محمد فؤاد، ونمس بود مع الفنان هاني رمزى، بالإضافة لفيلم حبيبى نائمًا مع الفنانة مى عزالدين، وفيلم «جيم أوفر» مع الفنانة يسرا.

أعمال أحمد البدري المسرحية

لم يقتصر نجاحه على السينما فقط، فقد ترك بصمة واضحة في المسرح، من خلال تعاونه كمساعد مخرج في مسرحية «شارع محمد على»، مع شريهان عام 1991، بالإضافة لعمله مع الزعيم عادل إمام في مسرحية «الزعيم» كمساعد مخرج عام 1993، كما أخرج مسرحية «أهلا رمضان»، للفنان محمد رمضان عام 2016، وبرع في الدراما التلفزيونية، بمسلسل «كيد النسا» عام 2011.

مذاكرت أحمد البدري

وفي لقاء سابق للمخرج أحمد البدري، أعلن نيته كتابة مذكراته، والتي اختار لها اسم «48 سنة فن.. مواقف وطرائف وخبايا وأسرار»، وقرر خلالها توثيق رحلته مع نجوم الفن الذين تعاون معهم منذ عام 1974 حتى عام 2022، ولكن وافته المنية قبل اكتمالها».