«النقد الدولي» يمحو 4.5 مليار دولار من ديون الصومال.. خطة نحو الإصلاح

نشرت مجلة «الإيكونومست» تقريرًا، سلط الضوء على سعي الصومال إلى إصلاح وضعه الاقتصادي، وذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيف عبء الديون عنه، من خلال محو حوالي 4.5 مليارات دولار من الديون الدولية؛ ما مهد الطريق لعودة الصومال إلى النظام المالي العالمي بعد 3 عقود من الانهيار الاقتصادي بسبب الصراعات المستمرة في البلاد.

إصلاح الوضع الاقتصادي

وتحت عنوان «الصومال يخطو خطوة نحو إصلاح الوضع الاقتصادي» حدد التقرير الآليات المقرر اتباعها، حيث يرى العديد من الخبراء أن محو بعض ديون الصومال يُعد انتصاراً لحكومة حسن شيخ محمود، الذي بدأ ولايته الثانية في الصومال العام الماضي، ووعد بإصلاح العلاقات مع الدول المجاورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الجماعات الإرهابية.

صرح حسن شيخ محمود بأنه سيعمل على تسوية الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول جمع الضرائب مع الدويلات الإقليمية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مثل بونتلاند، ولمنع الاقتراض المحفوف بالمخاطر، وعد بالالتزام ببرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي بموجبه سيحصل الصومال على قرض بقيمة 100 مليون دولار.

قواعد الحصول على قروض

طالب حسن شيخ محمود وفق التقرير، المؤسسة الدولية للتنمية الذراع المسيرة للبنك الدولي، أن تؤخر انتقال الصومال من الحصول على منح إلى الحصول على قروض وتقليل قواعد الحصول على قروض حتى يصبح وضع الدولة أفضل.