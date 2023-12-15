والد إمام عاشور يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع نجله قبل مباراة الأهلي

كشف عاشور متولي والد لاعب الأهلي إمام عاشور، تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه وبين نجله قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في إطار منافسات كأس العالم للأندية، لافتا إلى أن نجله طلب منه الدعاء والتوفيق في المباراة.

تصريحات إمام عاشور قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة

وأوضح والد إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اللاعب وعد بالتألق وبذل قصارى جهده في مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة، ومحاولة تسجيل أهداف في مرمى النادي السعودي.

وفاز الأهلي بركلة ترجيح في الشوط الأول بهدف على معلول أمام اتحاد جدة، وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقق فوزا كبيرا، ويأمل الجمهور أن يواصل الأهلي مزيدا من التألق.

إقبال كبير لمتابعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على كافيهات الدقهلية

وشهدت الكافيهات والنوادي بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين من أجل متابعة مباراة الأهلي أمام الاتحاد في كاس العالم للأندية والتي تقام داخل الأراضي السعودية.