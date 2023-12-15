نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة.

الصحفيون طرف محايد لنقل الحقيقة

وأضاف «أبوبكر»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة، والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدو له.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية، ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتا إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارا على نقل الحقيقة.

الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين

وأوضح أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.