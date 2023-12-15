«صالح» يبتكر شوادر للإيواء: أطفال غزة هيموتوا من البرد

مشهد الأمطار التى اجتاحت خيام النازحين جنوب قطاع غزة لم يكن عابراً أو معتاداً بالنسبة للشاب صالح الجعفراوى، الذى نزح من حى الرمال نحو مستشفى الشفاء، بالقرب من مخيم الشاطئ، قبل أن تدمّره قوات الاحتلال، ويضطر مرة أخرى إلى النزوح جنوباً إلى مدينة خان يونس.

عندما وطئت قدما الشاب صاحب الـ26 عاماً الذى شهد 5 حروب إسرائيلية على غزة، مخيم خان يونس تفاجأ بجو شديدة البرودة ومحمّل بالأمطار فى المدينة التى استقبلت مئات الآلاف من النازحين، لتغرق خيامهم التى أقاموها بجهود فردية من الأقمشة البالية والأكياس البلاستيكية، ولم تسلم المخيمات التى أعدتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من تسرّب مياه الأمطار إلى داخلها بكميات كبيرة، لتبدأ رحلة أخرى من التشرُّد والانتقال والمبيت فى العراء وعلى الأرصفة.

وهنا فكّر «صالح» فى حلول لحماية النازحين، خاصة من الأطفال والنساء وكبار السن من برودة الشتاء والسيول الجارفة، وقال لـ«الوطن»: «الأوضاع هنا كارثية ومأساوية جداً وهناك نازحون ماتوا بسبب البرد والأمراض التى بدأت فى الانتشار هنا فى المخيمات».

وأشار الشاب الغزاوى إلى أنّه برفقة عدد من الشباب فكروا فى بدائل للخيام التى لا تقى من البرد أو المطر. وتابع: «صار لنا أيام نفكر إيش ممكن نسوى لحماية أهلنا من فصل الشتاء، خاصة أنّ النازحين أجبروا على ترك منازلهم فى شمال ووسط غزة دون أن يأخذوا معهم ملابس ثقيلة بسبب تدمير منازلهم فى هجمات طائرات الاحتلال».

الشوادر مرتفعة عن الأرض ومن خامات مقاومة للمياه لمنع تسرّبها إلى الداخل

وتوصل «صالح» إلى فكرة لحماية الأسر النازحة: «فكرت أنا ومجموعة من الأصدقاء فى الاستعانة بالجهات الفلسطينية المعنية لإقامة عدد من الشوادر المرتفعة عن الأرض للابتعاد عن مياه الأمطار وهذه الشوادر ستكون من الخامات المتينة المقاومة للأمطار الغزيرة لمنع تسرّبها إلى الداخل».

وأوضح أنّ هناك «طرقاً للتبرّع لإنشاء الشوادر، منعاً لاستغلال معاناة النازحين وحاجتهم إلى أماكن دافئة وآمنة تحميهم من البرد بعد تدمير منازلهم وتشريدهم، والطرق التى سيتم التبرّع من خلالها لإقامة الشوادر هى تحت إشرافى شخصياً وبالفعل بدأنا فى تلقى المساعدات».

وقال إنّ الكثير من الأطفال أصيبوا بالبرد وأمراض الجهاز التنفسى نتيجة تعرّضهم للأمطار والأجواء الباردة.