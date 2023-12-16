تحذير من الاستحمام بالماء البارد في الشتاء.. اسأل طبيبك أولا

يفضل الكثيرون الاستحمام بالماء البارد حتى في فصل الشتاء رغم برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، حيث قد يكون الأمر عادةً دائمةً بالنسبة لهم لا يستطيعون تجاوزها، أو يعتقد بعضهم أن الاستحمام بالماء البارد قد يحمي من الإصابة بنزلات البرد.

الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء

وتعليقها على ذلك ، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البرودة الشديدة تُضيق الأوعية الدموية ما يسبب قلة تدفق الدم، وتحول لون أصابع اليدين والقدمين إلى الأبيض أو الأزرق، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد يسبب الكثير من المخاطر التي منها التأثير على الصحة العامة وأيضا يحدث تلف الجلد في حالة التعرض لماء مثلج أو شديد البرودة وقلة تدفق الدم.

أضرار الاستحمام بالماء البارد

ومن ضمن الأضرار التي يسببها الاستحمام بالماء البارد الإصابة بتقرحات أو موت الأنسجة، وأيضا تضييق الأوعية الدموية، ما قد يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم وزيادة سرعة التنفس بالإضافة إلى إجهاد القلب وكذلك انخفاض درجة حرارة الجسم.

وتابع «بدران» أن تفاعل الجسم مع دش الماء البارد يعتمد على عدة عوامل منها الصحة العامة والأمراض التي يعاني منها الشخص وكذلك الفترة الزمنية للتعرض للماء البارد سواء الدش أو السباحة وأيضا درجة حرارة الماء والبيئة، لذلك من الضروري استشارة الطبيب قبل الاستحمام بالماء البارد خاصة المرضى الذين يعانون من الأرتيكاريا وأمراض القلب أو الرئة وكذلك الأشخاص الذين يعانوا من قلة المناعة.