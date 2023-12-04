«الصحة» توضح 3 خطوات لعلاج نزلات البرد في المنزل

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا متعلق بعلاج نزلات البرد، موضحة أنه في حالة إصابة أحد المواطنين بنزلات البرد، هناك 3 خطوات، أولا عليهم الالتزام التام بالراحة والاهتمام بشرب السوائل الكثيرة، وإذا كانت الأعراض شديدة لابد من استشارة الطبيب.

الأمراض الفيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي

وحذرت وزارة الصحة والسكان من اللجوء إلى المضادات الحيوية، لافتة إلى أن الأمراض الفيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي، مشيرة إلى أن استخدام المضاد الحيوي لابد من العودة إلى الطبيب ولا يتم التوقف عن المضاد الحيوي إلا بعد العودة إلى الطبيب المشرف على الحالة.

وجددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من حقن البرد أو مجموعة البرد المنتشرة في عدد كبير من الصيدليات في بعض المحافظات، لافتة إلى أضرارها البالغة على أصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال الرغبة في أي استفسار لابد من التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة لها والمزودة بفرقة كاملة للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة، معلنة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالتزامن مع فصل الشتاء.