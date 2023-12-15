حشود كبيرة تحتفل بفوز الأهلي على اتحاد جدة رغم شدة البرد بالمنيا

احتفلت حشود كبيرة من مشجعي النادي الأهلي بفوز بفريقهم أمام اتحاد جدة السعودي، في شوارع حي جنوب مدينة المنيا، رغم شدة البرد الذي تشهده المدينة اليوم.

وتجمعت الحشود للاحتفال في منطقة أبو هلال بالشارع الذي يفصل كورنيش مدينة المنيا عن مستشفى الحميات، حيث تم تركيب شاشات عرض كبيرة لبث المباراة.

أجواء حماسية في الشارع المتسع

وحرصت الحشود على متابعة المباراة باهتمام بالغ، حيث سادت أجواء حماسية في الشارع المتسع الذي يزيد عرضه عن 30 مترا.

وفي وقت سابق، أكد جمال الغندور، الخبير التحكيمي المصري، صحة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح الأهلي في الشوط الأول.

الأهلي يتقدم بهدف في الشوط الأول

وكان حكم الفيديو المساعد قد أشار لحكم الساحة بوجود مخالفة على حسن قادش مدافع اتحاد جدة، بعد ارتطام الكرة في يده داخل منطقة الجزاء، ليتم احتساب ركلة جزاء للأهلي.

وانبرى علي معلول لركلة الجزاء وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدمًا على اتحاد جدة بهدف نظيف، سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.