رئيس مياه المنيا يجتمع بقطاع المشروعات ومديري الأفرع ومنسقي حياة كريمة

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بفريق العمل بقطاع المشروعات ومديري الأفرع ومنسقي مشروعات حياة كريمة بالشركة.

وناقش الاجتماع التأكيد على الاهتمام بجودة تنفيذ الأعمال بقرى مبادرة حياه كريمة وخاصة أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وغرف المحابس والصرف الصحي وتوسعات محطات مياه الشرب ومحطات تخليص الحديد والمنجنيز.

متابعة الأعمال المستمرة على مدار 24 ساعة

وصرح السعيد، أنه تم تشكيل لجنة من الشركة للمرور على الأعمال على مدار أسبوعين، والتأكد من جودة أعمال التنفيذ سواء بالنسبة للأعمال الحالية داخل المبادرة أو الأعمال السابقة والتنسيق مع الهيئة القومية ودار الهندسة فيما يخص أعمال التسليم.

إنجاز الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة

وناقش الاجتماع مراجعة الأعمال لـ5 محطات مياه «محطة العدوة الجديدة- مياه الشيخ تمي بابو قرقاص- مياه جنوب ملوي- مياه ديرمواس المرشحة- مياه جزيرة شارونه بمغاغة» وكذلك متابعة الأعمال بعدد 14محطة.

وشدد رئيس الشركة على سرعة إنجاز كافة الأعمال، طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.