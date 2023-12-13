محافظ المنيا: المصريون كانوا على قدر المسؤولية في الانتخابات الرئاسية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسؤولية، من رجال وسيدات وشباب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره في صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

تقديم كل التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين

وأشاد المحافظ بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وكذلك غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن و الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كل التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

المشاركة المتميزة لنساء مصر وشبابها

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف.

كما أثنى المحافظ، بالمشاركة المتميزة لنساء مصر وشبابها بشكل عام و أبناء المنيا بشكل خاص فى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وكذلك تواجد كبار السن وذوى الهمم أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن حقه الانتخابي هو إدراك لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيسًا للجمهورية، والذي يأتي حفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية.