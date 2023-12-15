انطلاق معسكرات اليوم الواحد بـ3 مراكز شباب في الأقصر 

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا مستقبلنا، بمركز شباب الأقالتة التابع لإدارة شباب القرنة غرب الأقصر، بمشاركة 90 طليعا من أعضاء المركز.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن المعسكر يضم 3 مراكز شباب بالمحافظة، وانطلق بمركز شباب الأقالتة وتم تقسيم المعسكر إلى 3 ورش عمل، كل ورشة تتكون من 30 طليعا وتضم ورش «ألعاب رياضية وترويحية - أنشطة إبداعية وبيئية- خدمة مجتمعية»، حيث بدأت الفاعليات بتحية العلم.

وأشارت مديرية شباب الأقصر، إلى أن معسكرات اليوم الواحد تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة هالة عثمان مدير عام إدارة البرامج والأنشطة، وأشرف عبدالعليم، مدير عام الرحلات والمعسكرات.

ترسيخ مفهوم العمل الجماعي

وأشاد صلاح رشوان، مدير الشباب والرياضة بالأقصر، بالمعسكرات التي تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعي من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية بالمعسكر.