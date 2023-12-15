«سياحة الأقصر»: نسب الإشغال جيدة والمحافظة تستعد للاحتفال بالكريسماس

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، إن المحافظة تشهد نسبة إشغال سياحي جيدة، وسط استعدادات مكثفة للاحتفال بالعام الجديد.

استعدادات للاحتفال برأس السنة

وأضاف «عجمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتوقع حدوث انفراجة في شهر يناير المقبل، تصل فيها نسب الإشغال إلى مستويات عالية، لافتا إلى أن الغرفة أنهت استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة واحتفالات الكريسماس.

وتابع: تأتي الجنسية الأمريكية، أحد أبرز السائحين القادمين للأقصر، يليها الأوروبية بالتحديد دول شرق أوروبا، ودول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت في تزيين الشوارع بالإضاءة وأشجار الكريسماس أمام الفنادق والميادين السياحية، وغيرها من المظاهر الاحتفالية المطلوبة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكانت محافظة الأقصر رفعت درجة الاستعداد لانطلاق احتفالات الكريسماس ورأس السنة، عبر تزيين الشوارع بالإضاءة وأشجار الكريسماس، وإجراء النظافة والتطهير وأعمال الصيانة في الكورنيش وغيرها.

مهرجان التحطيب في الأقصر

وفي سياق آخر، تنطلق فعاليات مهرجان التحطيب في ساحة أبي الحجاج، يوم الأحد المقبل، 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساء، وتستمر الفعاليات حتى 20 من نفس الشهر، بمشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفرقة المنيا للفنون الشعبية، وفرقة ملوي للفنون الشعبية، وفرقة بني سويف للفنون الشعبية، وأيضا بجانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.