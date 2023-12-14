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محافظ الأقصر يبحث خطة استغلال أصول المحافظة وتعزيز الاستثمار

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
11:38 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
مجلس تنفيذي الأقصر

مجلس تنفيذي الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات وبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

خطة استغلال أصول المحافظة

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات أبرزها التقنين وأملاك الدولة وإزالة التعديات كما بحث المحافظ خطة استغلال أصول المحافظة وتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

تطبيق غرامات تأخير

كما اطلع المحافظ على الإجراءات الخاصة باسترداد حقوق الدولة وتحصيل مستحقات المحافظة موجهاً رؤساء المدن بتطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ونوابهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

 

 

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