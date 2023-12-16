أماكن صرف السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو في الشرقية

طرحت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، السكر الأبيض الحر للمواطنين بسعر 27 جنيها، في المناطق المتفرقة بالمدن والقرى والمراكز، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقتها الدولة.

توضح «الوطن» أماكن بيع السكر الأبيض بالشرقية بسعر 27 جنيها، كخدمة للمتابعين والقراء، لسهولة الحصول على السكر في الشرقية من أماكن البيع المخصصة.

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، لـ «الوطن» إن توزيع السكر الأبيض بالمحافظة انطلق منذ اليوم الثاني من شهر ديسمبر، في القرى والمدن والمراكز بالسعر الرسمي المحدد، وفقا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مشيرة إلى توزيع 50% من المستهدف على المواطنين وجارٍ استمرار التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا.

أكدت وكيل وزارة التموين، أن سيارات المديرية تنطلق محملة بأطنان السكر وصولا للقرى والمدن بنطاق الإدارات التموينية المتفرقة بالمحافظة، لتوزيعه على الأهالي، مشيرة إلى توزيع السكر في الهيبرات ومحلات السوبر ماركت، التابعة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها.

أوضحت وكيل وزارة التموين، أماكن بيع السكر بـ27 جنيها بمحافظة الشرقية، وإمكانية الحصول عليه ببطاقة الرقم القومي، بحد أقصى 2 كيس لكل مواطن في المنافذ:

السلاسل التجارية المتعاونة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع.

17 منفذا لوزارة الداخلية موزعة بالمحافظة.

شوادر ومعارض مؤقتة تابعة لمديرية التموين.

منافذ جمعيتي ومنافذ التموين.

محلات البقالة التي تحددها المديرية.

الحصول على السكر الحر ببطاقة التموين

أكدت وكيل وزارة التموين، إمكانية حصول المواطنين على السكر الأبيض الحر بسعر 27 جنيها من التموين ومنافذ جمعيتي، دون تحميل أي رسوم إضافية ببطاقة التموين بواقع كيس سكر واحد لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها أقل من 4 أشخاص، بينما يمكن لمن لديه بطاقة تموينية عدد أفرادها 4 أشخاص فيما فوق الحصول على 2 كيس سكر.