أرقام شكاوى وزارة الصحة.. اعرف الخططوط الساخنة والخدمات الطبية

تعتبر وزارة الصحة من أهم الوزارات في الدولة، حيث تلعب دورًا حيويًا في رعاية صحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، ويواجه المواطنين عقبات سواء في تقديم الخدمة بالمستشفيات أو الحصول على العلاج من الصيدليات، لذا يكون من الضروري معرفة أرقام شكاوى وزارة الصحة.

أرقام وزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين

وخصصت وزارة الصحة العديد من أرقام الهواتف والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، وهي كالتالي:

- قائمة أرقام الطوارئ، تضم رقم الخط الساخن لبوابة خدمات وزارة الصحة رقم 15335 والخط الساخن لطوارىء وزارة الصحة 16474، والخط الساخن للإسعاف 123، بالإضافة إلى الخط الساخن للنجدة 122، والخط الساخن للمطافئ 180.

- خدمة الرد الآلي عبر واتساب الخاص بوزارة الصحة والسكان لاستقبال الاستفسار حول فيروس كورونا المستجد 01553105105.

- وللاستفسار وإرسال الشكاوي الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار يرجى زيارة الموقع http://wlms.smcegy.com

أو الاتصال على الخط الساخن: 15300.

- الخط الساخن 105 والمخصص لاستقبال شكاوى وزارة الصحة.

- الخط الساخن 15335 لتلقي طلبات المواطنين الخاصة باللقاح في المنازل.

- رقم 1440 لحالات العزل المنزلي لكورونا.

أرقام الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات الطبية

- رقم 15300 للرد على استفسارات إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة.

- رقم 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- رقم 123 خدمة طلب الإسعاف.

- الخط 08008880700 لخدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة.

تقديم شكوي عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية

ويمكن تقديم شكوى خاصة بوزارة الصحة والسكان عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية بإحدى الطرق الآتية:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.

- الخط الساخن 16528.

تطبيق في خدمة وواتساب وزارة الصحة

- تطبيق «في خدمتك» على موقع Google Play.

- رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور.

ويمكن للمواطنين التواصل مع وزارة الصحة حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية التي تنتشر خلال الشتاء، عن طريق الاتصال على الخط الساخن رقم 105، حيث يضم هذا الخط حوالي 500 فرد متخصص لديهم من الخبرات ما يسمح بالرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين.

خدمات وزارة الصحة المقدمة للمواطنين

وتقد وزارة الصحة العديد من الخدمات الطبية لكافة فئات المواطنين، والتي من بينها خدمات كبار السن، وتشمل الآتي:

- الكشف ضمن مبادرة كبار السن.

- التقييم والدعم النفسي والتغذوي.

- التحاليل الدورية.

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة، وتشمل الخدمات التالية:

- التطعيمات واللقاحات والعلاجية.

- خدمات الصحة الإنجابية.

- خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

- توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تقديم خدمات بيطرية وطبية بالمجان ظمن القواقل الطبية التي تجوب القرى والنجوع داخل المحافظات.

ومن بين خدمات وزارة الصحة، العلاج على نفقة الدولة، وهي منظومة تأمينية لعلاج المواطنين المستحقين دون اشتراطات، حيث تتحمل الدولة بتحمل تكلفة العلاج بشرط ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.

وأي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، عن طريق التوجه لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، والتي تشمل مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

وضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالة وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.

ووجه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بتسهيل الإجراءات، عن طريق ربط منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، بمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا، ومن ثم يكون مستحقًا للعلج على نفقة الدولة.