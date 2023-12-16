محافظة المنيا: تنفيذ 197 مشروعا في قطاع الصحة بتكلفة 7.3 مليار جنيه

تُعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد شهدت المبادرة تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المجالات داخل محافظة المنيا، بما في ذلك قطاع الصحة.

وبحسب بيان أصدرته محافظة المنيا، تشمل المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة داخل المحافظة، 197 مشروعًا بتكلفة 7.3 مليار جنيه، وتضم مستشفيين مركزيين إنشاء جديد، و162 وحدة صحية، منها 113 إنشاء جديدا، 49 رفع كفاءة، و33 وحدة إسعاف منها، 24 إنشاء جديدا، و9 رفع كفاءة.

إنشاء 24 وحدة إسعاف جديدة

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة: إنشاء مستشفيات بمركزي مغاغة وأبو قرقاص، بتكلفة 2 مليار لكل منها، إنشاء 24 وحدة إسعاف جديدة، رفع كفاءة 49 وحدة صحية.

تطوير قرى الريف ضمن حياة كريمة

ويأتي تنفيذ مشروعات حياة كريمة في محافظة المنيا، والتي تعد من أكبر محافظات صعيد مصر من حيث المساحة، تأكيدًا على اهتمام الدولة بكل مناطق الجمهورية، وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين في كل مكان.

وفي وقت سابق أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ 3209 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه، بـ 192 قرية، في 5 مراكز بمحافظة المنيا، في إطار المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».