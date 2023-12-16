عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التيي جمعتهما بكأس العالم للأندية.

وعلم "الوطن سبورت"، أن خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي أبلغ خالد بيبو بضرورة صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب الفوز من أجل دعمهم قبل مواجهة نصف النهائي أمام بطل البرازيل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الفريقين في الدور الثاني من البطولة، وتأهل الأحمر لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في لقاء نصف النهائي من البطولة.

ماذا قال مسؤولو الأهلي للاعبين عقب الفوز على اتحاد جدة

وسيطرت حالة من الفرحة، على بعثة النادي الأهلي المتواجدة حاليا في السعودية، وحرص مسؤولو القلعة الحمراء على تهنئة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، واللاعبين على الفوز الغالي أمام اتحاد جدة السعودي.

مسؤولو النادي الأهلي، أكدوا للجهاز الفني واللاعبين على أنهم أظهروا شخصيتهم الحقيقية وأسعدوا الجماهير الحمراء، بالمستوى الذي قدموه أمام اتحاد جدة بمونديال الأندية.