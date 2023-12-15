قرار عاجل من «كاف» بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة في المونديال

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرارًا عاجلًا مع النادي الأهلي بعد فوز المارد الأحمر على اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد، في منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

كاف يتخذ قرارًا جديدًا مع الأهلي

وقرر الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 17 فبراير المقبل، إذا كان موعد هذا اللقاء يعتمد على مصير فوز الأحمر من عدمه على اتحاد جدة بمونديال الأندية.

واعتمد الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد ليقام يوم 17 فبراير، خاصة أن المنافسات القارية ستتوقف بعد أيام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع يناير في كوت ديفوار.

وخلال الأسابيع الماضية، كان الاتحاد الأفريقي ينتظر معرفة مصير الأهلي في كأس العالم للأندية لتحديد موعد مباراته أمام شباب بلوزداد، إذا أوضح من قبل أنه بحال خسر الأحمر أولى مبارياته بالمونديال فسيسافر مباشرة من السعودية للجزائر لخوض لقاء بلوزداد يوم 21 ديسمبر الجاري، أما حال فوزه وهو ما حدث الليلة فسيتم اعتماد موعد اللقاء 17 فبراير 2024.

موعد مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بعد فوزه على اتحاد جدة أمام فريق فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.